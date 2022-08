Sport in Krefeld : 280 Kinder bei den Ferien-Intensivschwimmkursen

Krefeld Das Sportamt zieht eine positive Bilanz: Mehr als 150 Abzeichen konnten an erfolgreiche Teilnehmer ausgegeben werden. Verwaltung sucht neue Kursleiter.

Zum Ende der Sommerferien zeigt sich der Fachbereich Sport und Sportförderung sehr zufrieden: Rund 280 Kinder haben in den vergangenen sechs Wochen das Angebot zur Teilnahme an einem Ferien-Intensivschwimmkurs wahrgenommen. Im bewährten Modus von zweiwöchigen Blöcken mit je zehn Unterrichtseinheiten haben die Kinder in Kleingruppen die Grundlagen des Schwimmens erlernt. Über 150 Abzeichen konnten an erfolgreiche Teilnehmer ausgegeben werden. Aber auch die anderen haben ihre persönlichen Fähigkeiten erweitert.