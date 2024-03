Für Toleranz und Demokratie 2500 Hülser protestieren gegen Rechtsextremismus

Während der Demonstration richteten Kawohl und Lemmen bewegende Worte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Thomas Delschen, Vorsitzender des Heimatvereins Hüls e.V., betonte in seiner Ansprache die Bedeutung der Anwesenheit aller und würdigte ihr Eintreten gegen rechtsextreme Tendenzen als ein Zeichen des Lernens aus der deutschen Geschichte. Die Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Hüls, Doerthe Brandner, machte in ihren Worten deutlich, dass „Nie wieder" jetzt sei, in Anbetracht der aktuellen politischen Entwicklungen in Deutschland und weltweit. Ähnlich lautete das Motto des evangelischen Kirchentags in Nürnberg in diesem Jahr: „Jetzt ist die Zeit", was die Dringlichkeit des Handelns unterstreicht. Die Demonstration in Hüls zeigte somit nicht nur eine starke Ablehnung von rechten Ideologien, sondern auch einen klaren Appell zum aktiven Engagement für eine demokratische Gesellschaft.