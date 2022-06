Investition in die Hochschule Krefeld : 25 Millionen Euro für Chemie-Technikum

Krefeld Bis voraussichtlich Dezember 2023 soll der Bau an der Adlerstraße fertig sein. Schwierigkeiten könnten allerdings durch die geopolitische Lage verursachten Lieferengpässe von Baustoffen wie Holz und Metall entstehen.

Der Campus Krefeld West erhält eine neue Attraktion. Bis voraussichtlich Dezember 2023 entsteht an der Adlerstraße ein neues Technikum. Jetzt erfolgte der symbolische Spatenstich für das rund 56 Meter lange und 21,50 Meter breite sowie zweieinhalbgeschossige Gebäude. Es wird in Zukunft hochmoderne Laboratorien, einige Büros sowie im Foyer eine Lernlandschaft für Studierende beherbergen.

Das altehrwürdige Gebäude der Chemie am Campus Krefeld West ist in die Jahre gekommen und entspricht nur noch teilweise den aktuellen Ansprüchen an eine moderne und zukunftsweisende Chemie-Ausbildung. Aufgrund des seit 2011 geltenden Denkmalschutzes am Gebäude aus dem Jahr 1895 waren Modernisierungen nur bedingt möglich. Um den Fachbereich Chemie zukunftsfest zu machen, hatte das Präsidium der Hochschule Niederrhein im Jahr 2017 entschieden, ein neues Technikum zu errichten. Seitdem ist einige Zeit ins Land gezogen. Die Suche nach einem Generalplaner, finanzielle Planungssicherheit sowie das Warten auf die notwendige Baugenehmigung nahmen Zeit in Anspruch.