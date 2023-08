Zoo Krefeld Als die Ameisenbärin ausbüxte – Erinnerungen an 25 Jahre Regenwaldhaus

Auf 1.200 Quadratmetern leben seither über 40 Tierarten, und rund 400 verschiedene Pflanzenarten gibt es zu entdecken. Mit manchen Tieren kommen die Besucher sogar in engeren Kontakt, wenn zum Beispiel die vorwitzigen Weißgesicht-Sakis, die kleinen Äffchen mit den hellen Gesichtsmasken, um sie herumtollen oder die Blattschneiderameisen in direkter Nähe Blätter vorbeitransportieren. Andere Tiere, die ebenfalls im tropischen Haus leben, muss man länger suchen, so wie die Faultiere. Sie hängen meist in luftiger Höhe unter der Dachkuppel und scheinen wenig Interesse an dem regen Treiben unter sich zu haben. Jan, stolzer Vater von aktuell 21 Mini-Faultieren, wobei das jüngste im Frühling verstorben ist, lebt dort bereits seit der Eröffnung des Hauses. Er gilt mit seinen 53 Jahren als ältestes Zweifinger-Faultier der Welt, das bei Menschen lebt.