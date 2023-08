Frau kam aus Istanbul Krefelderin am Flughafen verhaftet

Die Bundespolizei verhaftete am Wochenende am Flughafen Düsseldorf im Rahmen einer grenzpolizeiliche Ein- und Ausreisekontrolle eine zur Fahndung ausgeschriebene Krefelderin. Wie die Behörde mitteilte, kontrollierten Beamte eine 25-jährige deutsche Staatsangehörige, die aus Istanbul einreiste. Gegen die Frau hatte die Staatsanwaltschaft Krefeld im Juli dieses Jahres einen Haftbefehl wegen Erschleichens von Leistungen in drei Fällen gegen die im Juni 2021 Verurteilte erlassen. Die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 30 Tagen konnte die inzwischen in Kempen lebende Frau jedoch abwenden, indem sie die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro vor Ort beglich.