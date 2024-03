Rekordergebnis der Hochschule Niederrhein HSNR wirbt rund 24,4 Millionen Euro Drittmittel ein

Der größte Anteil an der Gesamtsumme entfällt auf das Projekt SmInt-Smart Interfaces – ein Gemeinschaftsprojekt der Fachbereiche Chemie, Elektrotechnik/Informatik, Maschinenbau/Verfahrenstechnik, Textil- und Bekleidungstechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaften Nordrhein-Westfalen gibt knapp 2,5 Millionen Euro für eine ganzheitliche Nachhaltigkeitserfassung (Ressourcenverbrauch) der Forschung in den Laboren in einer Wissensdatenbank am Beispiel textiler Kreislaufprodukte.