Blinde können in Krefeld selbstständig ihre Stimme abgeben : 23.817 Krefelder wollen bisher per Brief wählen

23.817 Krefelder wollen bisher per Brief wählen

Viele Krefelder wollen bei der Kommunalwahl ihre Stimme per Brief abgeben. Foto: dpa/Oliver Berg

Krefeld Bei der Kommunalwahl 2014 waren es insgesamt 21.467 Briefwahlanträge. Die Stadt bittet Antragsteller um etwas Geduld. Bei der Bearbeitung oder Zustellung der Unterlagen kommt es zu Verzögerungen.

Für die rund 182.000 Krefelder Wahlberechtigten hat das Wahlamt der Stadtverwaltung angesichts der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden besonderen Hygiene- und Abstandsanforderungen die Anlaufstelle für Bürger, die Briefwahl beantragen wollen, ins Seidenweberhaus am Theaterplatz verlegt. Angesichts der aktuellen Situation rund um das Corona-Virus ist das Interesse an der Briefwahl bei dieser Wahl besonders groß. Stand Mittwochabend, 26. August, haben bereits 23.817 Wahlberechtigte die Briefwahlunterlagen beim Wahlamt angefordert. Bei der Kommunalwahl 2014 waren es insgesamt 21.467 Briefwahlanträge. Das Wahlamt bittet die Antragsteller um etwas Geduld, weil es angesichts der Menge bei der Bearbeitung oder bei der Zustellung der Briefwahl-Unterlagen zu Verzögerungen kommen kann.

Zum ersten Mal können blinde und sehbehinderte Menschen in NRW am 13. September flächendeckend barrierefrei an Kommunalwahlen teilnehmen. Damit sie selbstständig und geheim ihre Stimme abgeben können, haben die Blinden- und Sehbehindertenvereine in zusammen mit den Kommunen speziellen Hilfen entwickelt.