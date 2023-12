Schuljahr 2024/2025 2.220 i-Dötzchen für die Krefelder Grundschulen angemeldet

Die Bezirksvertretungen werden nun im Vorfeld zur beabsichtigten Bildung der Eingangsklassen an den städtischen Grundschulen angehört. Anschließend wird der Ausschuss für Schule und Weiterbildung in seiner Sitzung am 18. Januar 2024 die Anzahl der Eingangsklassen in den einzelnen Schulen festlegen. Mit den stadtweit eingerichteten Schulplätzen wird es ausreichend Kapazitäten für die i-Dötzchen im kommenden Sommer geben.