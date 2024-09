Probleme mit Sinkkästen Warum es in Krefeld aus so vielen Gullys stinkt

Erst vor wenigen Tagen ist kalendarisch der Herbst eingeläutet worden. Die hohen Temperaturen jenseits der 30-Grad-Celsius-Marke dürften für dieses Jahr vorbei sein. Mit der kühleren Witterung einher gehen dürfte das Nachlassen übler Gerüche aus öffentlichen Kanälen und Gullys– im Bürokratendeutsch Sinkkasten genannt. Fast jeder hat es in diesem Sommer in der Krefelder Innenstadt schon einmal bemerkt. Wer in der Außengastronomie in der Nähe eines Sinkkastens Platz genommen hat, dem zogen nicht nur die angenehmen Gerüche der Gastronomie, sondern auch die üblen aus dem Schmutzwasserkanal in die Nase. Ähnliches erlebten auch Passanten, die auf der Hochstraße entlang der Schaufenster flanierten oder einfach nur auf dem Weg von A nach B waren. Gestank in der Nähe fast jeden Gullys – und davon gibt es rund 22.000 in der Stadt.