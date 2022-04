Bildung in Krefeld : 21 Teilnehmer erhalten das Montessori-Diplom

Krefeld Zukünftig übernimmt Joachim Cuypers die Lehrgangsleitung. Der nächste Lehrgang in Kooperation mit der Montessori-Vereinigung ist bereits in Planung.

Anfang April haben 21 Teilnehmer in der Montessori-Grundschule Krefeld erfolgreich die Prüfung für das Montessori-Diplom abgelegt. Lehrgangsleiterin Christina Everhardt, Mitglied der Montessori-Vereinigung, hat diesen Lehrgang letztmalig begleitet. „Wir freuen uns, dass trotz der widrigen Umstände, die Corona uns bereitet hat, so viele erfolgreich die Prüfung abgelegt haben,“ bedankte sich Everhardt bei allen Teilnehmern. In dem gut zweijährigen Lehrgang mussten zahlreiche sonst sehr praktisch orientierte Inhalte auf Online-Unterricht umgestellt werden. Das stellte alle Beteiligten vor große Herausforderungen. Christine Brocks, verantwortlich für den VHS-Programmbereich Berufliche Bildung, gratulierte im Namen der VHS Krefeld/Neukirchen-Vluyn zur bestanden Prüfung und bedankte sich für die Flexibilität der Teilnehmenden, sich so schnell auf die neue Situation und virtuelle Lehrgangstermine einzulassen.