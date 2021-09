Öffentlichkeitsfahndung der Polizei : 21-Jährige aus Krefeld wird vermisst

Krefeld Seit Mitte August wird eine 21-Jährige aus Krefeld vermisst. Sie hat nach einem Streit ihr Elternhaus verlassen und wollte laut Polizei zu einem Freund nach Marburg – dort kam sie jedoch nie an.

Seit dem 14. August wird eine 21-jährige Frau aus Krefeld vermisst. Nach einem Streit habe Pia S. das Elternhaus verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei . Sie habe nur ihre Geldbörse mit ihrem Personalausweis und einige wenige Kleidungsstücke mitgenommen, ihr Handy habe sie zu Hause gelassen.

Die Polizei berichtet weiter, dass ermittelt werden konnte, dass sie zu einem Freund nach Marburg wollte – dort kam sie laut Polizei jedoch nie an.

Pia S. hat dunkle, lange Haare und ist etwa 1,55 Meter groß. Sie hat am Tag ihres Verschwindes eine schwarze Hose getragen, außerdem ist sie Brillenträgerin.

Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise, entweder per Telefon unter 02151-6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.