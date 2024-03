Fördermittel für Krefeld 2.025.000 Euro des Bundes für das Stadtbad Neusser Straße

Die Freude bei den Krefelder Bundestagsabgeordneten ist groß: Otto Fricke (FDP), Ulle Schauws (Bündnis 90/Die Grünen), Jan Dieren (SPD), Kerstin Radomski (CDU) und Ansgar Heveling (CDU) geben bekannt, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Mittel in Höhe von 2.025.000 Euro aus dem Etat des Bundesministers für Wohnen und Bauen für das Stadtbad an der Neusser Straße freigegeben hat. „Wir freuen uns sehr, dass die Sanierung des Schwimmbades mit 2.025.000 Euro aus dem Etat des Bundesministers für Wohnen und Bauen gefördert wird“, so die Abgeordneten.