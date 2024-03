Deutlicher Umsatzrückgang 2025 bezieht Covestro Uerdingen Strom von der Nordsee

Der Spezialchemiekonzern Covestro stellt am Standort Krefeld Produkte her, deren Herstellung besonders energieintensiv sind – Polycarbonat (besser bekannt unter dem Markennamen Makrolon), MDI und TDI. Die Firma Encina liefert voraussichtlich Ende 2027 recycelte Rohstoffe für die Herstellung. Benzol und Toluol seien wichtige Rohstoffe in den Herstellungsprozessen von Covestro, die für die Produktion von Methylendiphenyldiisocyanat (MDI) beziehungsweise Toluylendiisocyanat (TDI) verwendet werden. MDI und TDI wiederum seien entscheidende Komponenten für die Herstellung von Polyurethan-Hart- und -Weichschaumstoffen, die in Anwendungen wie der Haushaltsgeräte- und Gebäudeisolierung sowie von Möbeln und Autositzen eingesetzt würden. Die Produktion von MDI ist einer der Tätigkeitsschwerpunkte Covestros im Chempark Uerdingen in Krefeld.