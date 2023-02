Karneval in Hüls 2023 20.000 Jecke beim Breetlookzug in Hüls

Der Breetlookzug umfasste mehr als 1600 Teilnehmer – in etwa so viele wie in den Vorjahren. Rund 20.000 Menschen säumten die Straßen. Der Zug war in Hüls besonders innig erwartet worden, denn die Hülser haben drei Jahre darauf warten müssen. Er findet alle zwei Jahre statt und sollte eigentlich 2022 starten. Wieder gab es viele Besucher aus dem Umland, denn der Zug ist wegen seiner Familiarität und seiner Stimmung im historischen Hüls sehr beliebt. Die übrigen Krefelder Prinzenpaare gaben sich mit dem Hülser Prinzenpaar Katja I. und Johannes I. (Hense) ein Stelldichein.