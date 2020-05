Schrittweise Öffnung in Krefeld : 2000 Viertklässler zurück in der Schule

Krefeld „Nach wochenlangen coronabedingten Sperrungen und Schließungen werden ab Donnerstag auch die Spielplätze wieder freigegeben werden, die Bolzplätze bleiben weiterhin geschlossen“, sagt Dezernent Marcus Schön.

Damit setzt Nordrhein-Westfalen in der Corona-Krise die Reihe der vorsichtiger Lockerungen fort. „Es hat mit Blick auf das Virus in Krefeld keine weiteren Todesfälle gegeben“, ergänzt Oberbürgermeister Frank Meyer. „Wir sehen eine Entspannung bei der Zahl der Infizierten und der Krankenhausbelegung.“ Doch dies sei ein „sehr zerbrechliches Konstrukt“. Die Zahl der Abstriche im städtischen Diagnosezentrum an der Schwertstraße ist auf 5134 Proben gestiegen. Insgesamt wurden bisher in der Seidenstadt 527 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. „Diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag konstant geblieben“, erklärt Stadtdirektorin Beate Zielke. 115 sind aktuell infiziert (Vortag: 117), 391 Menschen gelten als genesen, 1664 befinden sich in Quarantäne. Aktuell werden in den Kliniken 19 Erkrankte behandelt, drei liegen auf den Intensivstationen, ein Betroffener wird künstlich beatmet.

Von den Mitarbeitern des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) hat es am Montag insgesamt 68 Ansprachen wegen Nichteinhaltung des Kontaktverbots sowie 89 weitere wegen eines Verstoßes gegen die Maskenpflicht an Haltestellen gegeben. „Drei Platzverweise wurden ausgesprochen, ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet“, so Stadtsprecher Timo Bauermeistert. Es habe sich anscheinend noch nicht überall herumgesprochen, dass Schutzmasken nicht erst in Bussen und Bahnen, sondern auch schon beim Warten an der Haltestelle getragen werden müssen.

Viertklässler kehren ab Donnerstag definitiv in die Grundschulen zurück. In Krefeld sind mehr als 2000 Mädchen und Jungen von der Entscheidung des nordrhein-westfälischen Schulministeriums betroffen. Ein Arbeitskreis aus Vertretern des Schul- und des Gesundheitsamts sowie des Zentralen Gebäudemanagements haben ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet. Regelmäßiges Händewaschen steht dabei im Mittelpunkt, Desinfektionsmittel werden an die Lehrer verteilt. Die bisherigen Notfallgruppen werden „einmalig neu zusammengesetzt“, betont Schuldezernent Schön. Und: Es gibt keine Mensen oder zentralen Essensausgaben in den Grundschulen. „Die Schüler sollen – wenn möglich – Lunchpakete von zu Hause mitbringen.“ Das sehen einige soziale Einrichtungen mit Sorge. Viele Kinder hätten vor der Corona-Krise nur deshalb Essen erhalten, weil sie in der Ganztagsbetreuung gewesen seien. An Schulalltag im gewohnten Sinn – fünf Tage die Woche in vollen Räumen – ist aktuell nicht zu denken. „In der Regel haben wir in den Grundschulen 25 bis 30 Kinder in den vierten Klassen“, so Koblenz-Lüschow. Die Klassenstärke werde halbiert. „Das heißt auch, dass nicht jedes Kind von seiner bisherigen Lehrerin betreut wird.“ Pfeile auf dem Fußboden zeigen die Laufwege, ein spezieller Elternbrief informiert über Hygieneregeln. „So dauert es eben, wenn sich 15 Kinder mehrfach während der Unterrichtszeit die Hände waschen müssen“, beschreibt die Schulamtsdirektorin die aktuelle Situation. Beim Lehren wollen sich die Pädagogen vor allem auf Deutsch und Mathematik konzentrieren, mögliche Klassenarbeiten sind bis zum Schuljahresende nicht vorgesehen. Ob es eine Schulpflicht gibt oder es sich um einen „Präsenzunterricht“ handelt, dazu habe sich das Schulministerium bisher nicht geäußert. Koblenz-Lüschow: „Wir wissen nicht, wie viele Kinder am Donnerstag kommen werden. Sicher ist nur, dass dies der Jahrgang sein wird, der keine klassische Abschlussfeier bekommt.“