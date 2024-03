Kultur in Krefeld 20 Solisten auf der „Reise nach Reims“

Die Kostüme von Benita Roth spiegeln den Abstand von zwei Jahrhunderten – sehr gelungen. Da ist zum Beispiel die kapriziöse kanariengelbe Folleville (Sophie Witte) mit zeitgerechten Korkenzieherlocken. Sie ist nur an dem einen interessiert, der Mode. Und so ist es ein Riesenspaß, dass sie am Ende ihre hellrosa durchbrochenen Handschuhchen gegen türkisfarbene Haushaltshandschuhe tauscht und sich ganz up to date findet. Oder Belfiore (Woongyi Lee), der selbstverliebte Charmeur in Altrosa und Lila. Oder Janet Bartolova, die als jagdbesessene Gräfin gerne mal schießt und ihr Wildbret über die Bühne tragen lässt.