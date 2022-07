Stadt Krefeld nutzt Ferien für Instandsetzung : Diese Schulen werden in den Sommerferien saniert

Im Gymnasium am Moltkeplatz wird in den Ferien gearbeitet. Für 2,4 Millionen Euro wird das Nebengebäude saniert. Foto: Stadt Krefeld

Krefeld Auch in diesem Jahr nutzt das Zentrale Gebäudemanagement die schulfreie Zeit, um an rund 20 Krefelder Schulen Baumaßnahmen umzusetzen.

(RP) Während die Schüler in den Sommerferien weilen und die Schulhöfe verlassen sind, werden sowohl kleine Maßnahmen wie Malerarbeiten am Schulzentrum Horkesgath, als auch größere Projekte wie eine Fassaden- und Fenstersanierung am Berufskolleg Vera Beckers umgesetzt. Das Team des Zentralen Gebäudemanagements plant mit Gesamtkosten von mehr als sechs Millionen Euro.



Kurt-Tucholsky-Gesamtschule: Die Einfriedung des Schulgrundstücks kostet rund 80.000 Euro.

Berufskolleg Uerdingen: Austausch der Rolltore in der Turnhalle für gut 65.000 Euro.

Forstwaldschule: Bereitstellung eines Containerklassenraums für den

Offenen Ganztag für eine Mietdauer von vier Jahren; dadurch entstehen Kosten von 16.000 Euro.

Bismarckschule: Einbau einer neuen Eingangstreppe, zudem noch einer neuen Eingangstür und einer Verkleidung der Fassade der Überdachung der Treppe im Gebäude D für insgesamt rund 36.000 Euro.

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule: Einbau einer Notausgangstür im Erdgeschoss am Schulstandort Breslauer Straße für 14.000 Euro.

Hannah-Arendt-Gymnasium: Klassenraumsanierung und Bodenbelagsarbeiten am Standort Dionysiusstraße für rund 10.000 Euro.

Gymnasium Fabritianum: Fortsetzung von Brandschutzmaßnahmen, die um die 71.000 Euro kosten.

Geschwister Scholl Grundschule: Fassadensanierung der Turnhalle für um die 69.000 Euro.

Berufskolleg Vera Beckers: Sanierung der Fenster und Fassaden sowie Steinmetzarbeiten für 1,7 Millionen Euro.

Berufskolleg Glockenspitz: Sanierungsarbeiten in der Bäckerei kosten 17.000 Euro.

Schulzentrum Horkesgath: Malerarbeiten und Herstellung des Untergrunds für einen Soccer-Court für insgesamt 40.500 Euro.

Gemeinschaftsgrundschule Krähenfeld: Umbau der ehemaligen Hausmeister-Wohnung zu einem Offenen Ganztag für 25.000 Euro.

Maria-Sibylla-Merian Gymnasium: Dach- und Fassadensanierung der Sporthalle für 1,1 Millionen Euro.

Gesamtschule Uerdingen: Ertüchtigung eines Klassenraums aus Inklusionsgründen und Montage von Sekuranten im Schulgebäude für insgesamt 42.000 Euro.

Ricarda-Huch-Gymnasium: Abschluss der Schadstoff-, Klassenraum- und Toiletten-Sanierung im zweiten Obergeschoss für insgesamt 160.000 Euro.

Gymnasium am Moltkeplatz: Sanierung des Nebengebäudes: Beginn der Ausbaugewerke kostet rund 2,4 Millionen Euro.

Berufskolleg Kaufmannsschule, Sanierung der Turnhalle für 600.000 Euro.

Freiherr-vom-Stein-Realschule: Arbeiten am Bodenbelag im Flur des Obergeschosses und Erneuerung der Trinkwasserzuleitungen auf dem Schulgelände für insgesamt 61.500 Euro.