20 Jahre „Rock am Ring“ in Krefeld : Interaktives Konzert der Lebenshilfe-Band

Krefeld Seit 20 Jahren begeistert die Krefelder Band „Rock am Ring“ ihr Publikum. Am Sonntag, 4. September, lassen sich die Geburtstagskinder der Lebenshilfe Krefeld feiern. Bei einem ungewöhnlichen Konzert-Format im Südbahnhof.

(RP) Die Band „Rock am Ring“ der Lebenshilfe Krefeld feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. In einem ungewöhnlichen Format wird dieser Geburtstag im Südbahnhof begangen. In der „Fast Foward Show“ tritt die Band zusammen mit anderen Künstlern am Sonntag, 4. September, auf – in diesem Fall gibt’s Kabarett und Comedy mit Jens-Heinrich Classen, den Protesttanten und Pe Krieger. Das Besondere: „Fast Foward“ ist eine hybride Show, an der man eben nicht nur vor Ort, sondern auch am eigenen Handy oder in einer Gruppe vor dem Bildschirm zu Hause teilnehmen kann.