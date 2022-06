Pandemie in Krefeld : 1997 Krefelder mit dem Coronavirus infiziert

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 644,9 an. Das Impfzentrum im Seidenweberhaus ändert die Öffnungszeiten.

377 neue Corona-Fälle in Krefeld meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag, 28. Juni (Stand: 0 Uhr). Bisher sind in der Seidenstadt insgesamt 69.082 Erkrankungen erfasst worden. Als rechnerisch genesen gelten 66.808 Bürger, bei 277 Todesfällen an oder mit Corona. Dies entspricht einer Infektionsrate von 30,45 Prozent sowie einer Letalitätsrate von 0,40 Prozent. Aktuell infiziert sind demnach 1.997 Personen, am Vortag waren es 1.842. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 644,9 an. Am Vortag meldete das RKI eine Inzidenz von 563,4. Bedingt durch Nachmeldungen der Kommunen können sich die Inzidenzwerte vergangener Tage im Dashboard des RKI nachträglich verändern. In den Kitas sind sieben neue Corona-Fälle bekannt geworden, fünf weitere Erkrankungen melden die Schulen. In hiesigen Kliniken liegen aktuell 26 Krefelder mit einer Covid-19-Infektion, einer davon auf der Intensivstation. Es gibt keine Beatmungsfälle.