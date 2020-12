i-Dötzchen in Krefeld : 1.968 Schulneulinge wurden bisher angemeldet

Die Stadt hat die Anmeldezahlen der Grundschulen zum Schuljahr 2021/2022 angegeben. Insbesondere in den Bezirken Mitte, Nord und West gibt es einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen.

(RP) Nach Ablauf des Anmeldezeitraums an den städtischen Grundschulen wurde der Großteil der Schulneulinge für das Schuljahr 2021/2022 angemeldet. Bisher liegen 1.968 Anmeldungen vor. Wie im Rahmen der Schulentwicklungsplanung für die Jahre von 2018/2019 bis 2023/2024 prognostiziert, gibt es insbesondere in den Bezirken Mitte, Nord und West einen deutlichen Anstieg der Schülerzahlen. Die neu konstituierten Bezirksvertretungen werden nunmehr im Vorfeld zur beabsichtigten Bildung der Eingangsklassen angehört. Im Anschluss wird der Schulausschuss in seiner bislang noch nicht terminierten Sitzung im Januar die Eingangsklassen für das Schuljahr 2021/2022 festlegen. Die Schulen können dann innerhalb dieses festgelegten Rahmens ihre Aufnahmeentscheidungen treffen. Es ist schon jetzt abzusehen, dass es an einigen Schulen zu Abweisungen kommen wird.