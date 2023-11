Jubilartreffen im Nordbahnhof 1963 war’s lustig bei der Sparkasse

Die Gruppe traf sich nun in Krefeld, um sich zunächst die neue Sparkasse am Ostwall anzusehen. Harald Schulze von der Unternehmenskommunikation und Stefan Brüning gaben einen Einblick ins Tagesgeschäft und in die mediale Filiale. Was einst als Telefonteam mit wenigen Mitarbeitenden startete, beherbergt heute die neueste Technik und wickelt viele Servicedienstleistungen für die Kunden per Telefon ab. „Für uns war das sehr interessant, wie sich das Berufsbild seit unserer Zeit gewandelt hat“, sagte Roland Wagner. Die Truppe stand etwas unter Zeitdruck. Schließlich war der gesellige Teil im Nordbahnhof vorbereitet und terminiert. Renate Richard, geborene Wetzel, sogar aus der Schweiz zum Treffen angereist. Von 24 Lehrlingen seinerzeit waren 13 anwesend. Im Nordbahnhof wurde viel gelacht. Etwa über Rainer Knötschkes Erfahrungen. Der als Mister Spiel-und-Sport-Krefeld bekannte Fußballtrainer und -funktionär war einmal Leiter der Tresorkasse. Und er bekam etliche Anrufe, die sich auf den Tresor-Kassen-Bestand bezogen. Alle dieser Fake-Anrufer meldeten sich unter dem Namen „Dörkes“ (der Name des damaligen Sparkassen-Chefs). Eines Tages rief Dörkes tatsächlich an und wollte den Kassenbestand erfragen. Genervt durch die anderen Anrufe entgegnete Knötschke: „ja ja, weiß schon, Großes „D“ und kleine „Örkes““. Antwort: “Ok Herr Knötschke, kommen Sie doch bitte mal in mein Büro“. Konsequenzen unbekannt.