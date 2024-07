Krefeld und seine Sportvereine Krefelder finden das Glück auf dem Pferderücken

Höhere Kosten, begrenzte Förderung, dafür vierbeinige Trainingspartner und Mitglieder, die für ihre Tiere leben: Der Pferdesport landet nicht ohne Grund in den Top 10 der mitgliederstärksten Sportarten in Krefeld. 1594 aktive Mitglieder (Stand April 2024) sind in den Krefelder Reitvereinen angemeldet. Damit belegt der Pferdesport Platz 10 in unserem Ranking. Der größte Anbieter in Krefeld ist der Reit- und Fahrverein Hüls mit rund 500 Mitgliedern und 120 Pferden, darunter sowohl Schulpferde als auch Privatpferde. „Das ist schon ein sehr großer Verein, wenn man bedenkt, dass 60 bis 70 Mitglieder für einen Reitverein normal sind“, sagt der 1. Vorsitzende und Fachbereichsleiter Pferdesport in Krefeld, Manfred Günther. „Natürlich gibt es anderswo auch Vereine mit 500 Mitgliedern, die sind dann aber oft überregional tätig.“