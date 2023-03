Notversorgung im Krankenhaus 19 OP-Säle in Krefeld wegen Warnstreik geschlossen

Verdi hat die Beschäftigten der Helios-Kliniken in Krefeld für Mittwoch, 22. März, zum Warnstreik aufgerufen. Laut Gewerkschaft sind dem rund 300 Mitarbeiter aus allen Bereichen gefolgt. Sie versammelten sich am Vormittag zu einer Kundgebung vor der Fabrik Heeder. Anschließend gab es einen Demonstrationszug übers Krankenhausgelände. Eine Auswirkung des Streiks war, dass lediglich zehn der 29 OP-Säle genutzt werden konnten. „Die Notversorgung für Patientinnen und Patienten wird indes sichergestellt“, so Verdi-Gewerkschaftssekretär Frowin Jaspers. Damit diese in Krefeld gewährleistet werden konnte, sollen zehn Angestellte in den Dienst zurückgeschickt worden sein.