Einsatz in Krefel : 19-Jähriger verletzt Polizist durch Bisse

Einsatz in Krefel

Ein 19-Jähriger soll in Krefeld Polizisten angegriffen haben, nachdem die ihn an einer Bushaltestelle kontrollieren wollten. Zuvor soll der Mann einen 63-Jährigen beleidigt haben.

Ein 19-Jähriger hat in Krefeld einen Polizeibeamten durch Bisse in den Arm und ins Bein verletzt. Der Mann habe wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, wie die Polizei mitteilte. Beamte wollten den 19-Jährigen kontrollieren, nachdem er an einer Haltestelle einen 62 Jahre alten Mann beschimpft und bedroht hatte.