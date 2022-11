Fahrer gesucht 19-Jähriger bei nächtlichem Unfall in der City verletzt

(jon) Die Kripo sucht Zeugen: Laut Polizei war ein 19-Jähriger am Dienstag, 22. November, kurz vor 24 Uhr in der Krefelder Innenstadt unterwegs. Auf dem Weg zu einer Bahnhaltestelle an der Uerdinger Straße, überquerte der junge Mann die Straße.

28.11.2022, 12:35 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Unfall Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch