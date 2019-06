Buntes Treiben auf dem Flachsmarkt : Altes Handwerk — neu in Linn

Altes Handwerk — neu in Linn

Ein von Margit Klammer gravierter Gartenstecker aus Glas. Die Glasveredlermeisterin präsentierte ihr Handwerk auf dem Großen Lindenberg des Flachsmarktes in Linn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Flachsmarkt wirbt jedes Jahr mit neuen Angeboten. 19 Handwerker präsentierten dieses Jahr erstmalig ihr Schaffen auf dem traditionellen Mittelaltermarkt und ergänzten so das ohnehin bunte Programm am Pfingstwochenende.

Es ist oftmals ein Handwerk, weit älter als jeder Besucher – und dennoch haben die meisten es noch nie gesehen. Auf dem Linner Flachsmarkt treten Berufsgruppen in die Öffentlichkeit, die tot geglaubt oder in ihrer Form vom Aussterben bedroht sind. Den engagierten Schaustellern ist es ein Herzenswunsch, den interessierten Besuchern die Kunst hinter ihrem vergessenen Handwerken zu vermitteln.

Mit einer Verbindung von Holzwerken und Musik präsentierten sich Judith Marie Huppertz und Christoph Verstraeten erstmals auf dem Flachsmarkt. Die Aachener Geigenbauer und -restaurierer stellten ihr uraltes Handwerk, welches noch heute vollständige Handarbeit ist, zur Schau. An ihrem Stand versuchten sie ein Verständnis für die Komplexität ihres Schaffens zu vermitteln. „Das macht Spaß, wenn die Leute echtes Interesse zeigen und ich ihre Fragen beantworten kann“, berichtete Huppertz begeistert. Das milde Wetter spielte den Geigenbauern in die Karten: Das Holz müsse sich für den Bau bis zu zehn Jahre akklimatisieren. Daher sei die Verarbeitung teurer Teile auch in einem Zelt unter freiem Himmel unpassend – besonders Hitze und Regen bringen Probleme mit sich. Über das Pfingstwochenende restaurierte das Paar der „Vitula Geigenbauwerkstatt“ ein Tiroler Cello aus dem späten 18. Jahrhundert und begann den Neubau zweier Violinen. Der Geigenbau dauere 150 bis 200 Stunden, erklärte Huppertz. Dabei sei es egal, ob das Endprodukt eine verhältnismäßig teure oder billige, eine große oder kleine Geige sei – der Aufwand bleibe immer gleich. Eine Geige besteht aus 79 Einzelteilen, deren Verarbeitung unterschiedlich kompliziert sei, berichtete sie weiter. Daher seien manche Arbeitsschritte besser für einen Marktstand geeignet als andere. Fehleranfällige Arbeiten wie das Zargen-Biegen oder F-Löcher-Schneiden fielen für die Handwerksvorführung weg. Andere Schritte, bei denen kleine Fehler wieder ausgebessert werden können, zum Beispiel das Schnitzen der Schnecke, seien für die Präsentation besser geeignet, erklärte die erfahrene Geigenbauerin.