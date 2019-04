Krefeld : 185 Millionen Euro liegen praktisch unverzinst auf Commerzbank-Konten

Jürgen Bauten, verantwortlich für Privatkunden am Niederrhein, Filialleiter Sascha Luig und Kai Küpper, zuständig für Unternehmen (v.l.). Foto: Joachim Nießen/Joachim Niessen

Krefeld Das Gesamtvolumen der Immobilienkredite in Krefeld stieg im vergangenen Jahr um 27 Prozent auf 309 Millionen Euro.

Zufriedene Gesichter gibt es bei der Commerzbank Krefeld beim Blick in die Bücher für 2018. Das Geldhaus hat bei der Zahl der Kunden zugelegt und das verwaltete Vermögen gesteigert. Im Privatkundengeschäft stieg die Zahl netto um 1184 Kunden. „Damit betreuen wir jetzt 35.739 Kunden im Geschäftsgebiet Krefeld/Kempen“, sagt Filialdirektor Sascha Luig. „Unsere Wachstumsstrategie funktioniert.“ Ein Grund sei das kostenlose Girokonto mit Startguthaben. Luig garantiert: „Die vier Filialen an der Rheinstraße, am Bismarckplatz, in Uerdingen und Kempen bleiben weiter bestehen.“ 40 Mitarbeiter und drei Auszubildende arbeiten allein im Privatkundenbereich.

Im Kreditgeschäft haben niedrige Zinsen und die gute wirtschaftliche Lage das Wachstum in Krefeld angekurbelt. „Wir haben im vergangenen Jahr neue Ratenkredite von 8,4 Millionen Euro ausgereicht, ein Zuwachs von fast 27 Prozent“, so Luig. Das Neugeschäft mit Immobilienfinanzierung lag 2018 bei 95,9 Millionen Euro, 16,4 Prozent über dem des Vorjahres. Das Gesamtvolumen der Immobilienkredite in Krefeld stieg um 27 Prozent auf 309 Millionen Euro. Bei der Geldanlage verschenken viele Bürger der Stadt weiter Geld, ist der Finanzexperte überzeugt. „Über 185 Millionen Euro liegen allein bei uns praktisch unverzinst auf Konten“, ergänzt Luig. Daneben führen digitale Kontakte zu mehr Kontakt zwischen Kunden und Bank“, sagt Jürgen Bauten, verantwortlich für das Privatkundengeschäft am Niederrhein. „Doch trotz aller digitalen Angebote wollen unsere Kunden nicht auf Filialen verzichten. Und wir wollen das auch nicht.“