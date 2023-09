Klimapartner in Krefeld 18 Unternehmen bekennen sich als Partner der Stadt zu Klimazielen

Dazu bietet die Stadt kostenlose Beratungen zur Klimaschutzkonzepterstellung für kleine und mittlere Unternehmen mit Sitz in Krefeld an. „Dieses Beratungsangebot wird sehr gut angenommen, die Firmen wollen aktiv Klimaschutz betreiben und suchen nach Möglichkeiten, Energie zu sparen“, berichtet Umweltdezernentin Sabine Lauxen. Wer ebenfalls mit seinem Unternehmen Krefelder Klimapartner werden möchte, kann sich an die Geschäftsstelle per E-Mail an klimapakt@krefeld.de wenden. Weitere Informationen sind auf der neuen Homepage klimapakt-krefeld.de zu finden.