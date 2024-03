Gesamtschule in Krefeld 18-Jähriger entwickelt App, um Austausch zwischen Schülern und Lehrern zu verbessern

Es gibt Jugendliche, die wollen so wenig wie möglich mit dem Thema Schule zu tun haben und sind froh, wenn sie nach dem Unterricht endlich nach Hause gehen können. Luca Wernicke gehört nicht dazu. Der gerade 18-Jährige beteiligt sich gern an der Gestaltung des Schulalltags, ist Mitglied der Schülervertretung und sitzt in der Schulkonferenz. Sein neuestes Projekt: Er hat für seine Schule eine App entwickelt, mit der vor allem die Kommunikation zwischen Schülern und Lehrern verbessert werden soll.