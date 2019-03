Chinesisch-AG: 18 Krefelder Schüler entdecken China

Stadtmitte Seit drei Jahren pauken Krefelder Gymnasiasten Chinesisch. Ab Mittwoch besuchen sie die Partnerschule in Hangzhou.

Tische und Stühle sind im Klassenzimmer des Innenstadt-Gymnasiums zur Seite geschoben, dennoch reicht der Platz nicht aus. Immer wieder stoßen die 15- bis 16-jährigen Schüler beim Tanzen an die Tischkanten, kommen sich mit den Armen gegenseitig in die Quere. Mit einer Tanzlehrerin studieren sie eine Kung-Fu-artige Choreografie ein, die sie nächste Woche aufführen werden – denn am Mittwoch geht’s nach China.

Lehrerin Fengshi Yang lebt seit 30 Jahren in Deutschland, studierte in Essen und unterrichtet seit 20 Jahren Chinesisch in Krefeld.

„Natürlich muss ein Interesse an der Sprache vorhanden sein, sonst ist die Motivation nicht so hoch, am Ball zu bleiben“, räumt Julia ein. Ein großer Motivationsschub sei jedoch die Möglichkeit, im dritten Jahr für zwei Wochen nach China zu fliegen und die Partnerschule in Hangzhou zu besuchen. „Ans andere Ende der Welt, in eine völlig andere Kultur zu reisen, das ist schon aufregend“, fügt sie hinzu. In die Aufregung mischen sich Gefühle wie Neugierde und Vorfreude, aber auch Respekt – und „vielleicht ein klein wenig Angst.“ Schließlich ist ihnen der asiatische Alltag unbekannt, auch denken sie, dass vor Ort ihre Chinesisch-Kenntnisse nicht ausreichen. „Miteinander im Kurs zu sprechen, klappt schon ganz gut. Aber wenn Chinesen anfangen, schnell zu plappern, werden wir wohl kaum etwas verstehen“, vermutet Diana. Besonders die Artikulation könnte eine Hürde sein, weil schon kleine Nuancen in der Betonung die Bedeutung eines Ausdrucks verändern. „Wahrscheinlich werden wir uns deshalb überall auf Englisch verständigen“, glaubt sie. Ähnlich war es bereits Anfang Februar, als die Austauschschüler nach Krefeld kamen. Denn Deutsch war keine Alternative: Paradoxerweise wird an der Partnerschule kein Deutsch-Kurs angeboten.