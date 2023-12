Stadt schließt Mietvertrag über 15 Jahre ab 170 Flüchtlinge ziehen ins ehemalige Studentenwohnheim

Andreas Pamp, Leiter des Fachbereichs Migration und Integration, und Flüchtlingskoordinatorin Doris Schlimnat gaben den Anwesenden Auskunft zur Art der Einrichtung in der geplanten Unterkunft für geflüchtete Menschen und der Möglichkeit, sich ehrenamtlich für Schutzsuchende zu engagieren. „150 bis maximal 170 Personen werden wir in Zukunft in dem ehemaligen Studierendenheim an der Ecke Gladbacher Straße/Obergath unterbringen können. Besonders positiv an der Immobilie ist hervorzuheben, dass sie eine hohe Unterbringungsqualität aufweist“, berichtet Pamp. Der Fachbereichsleiter zog den Vergleich, dass eine heute neu gebaute Unterkunft für geflüchtete Menschen den Ausstattungsstandards entsprechen würde, die man jetzt in dem Objekt an der Gladbacher Straße/Obergath vorfindet.