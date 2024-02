Komasaufen in Krefeld 17 Jugendliche mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Die Zahl alkoholbedingter Klinikaufenthalte von Kindern und Jugendlichen ist in Krefeld gestiegen. Das Rauschtrinken bei Schülerinnen und Schülern bleibt somit weiter ein Problem. Nach aktuellen Informationen der DAK-Gesundheit landeten im Jahr 2022 insgesamt 17 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Nach Zahlen des statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern stieg die Zahl der Betroffenen im Vergleich zum Vorjahr um 13 Prozent. „Viele Jugendliche überschätzen sich und glauben, Alkohol gehört zum Feiern und Spaß haben dazu“, sagt Holger Heynckes, von der DAK-Gesundheit in Krefeld. „Alkohol wirkt auf junge Menschen schneller, stärker und länger als auf Erwachsene. Deshalb ist das Komasaufen bei Jugendlichen eine gefährliche Tatsache. Wichtige Gesundheitsthemen wie dieses sollten im Schulalltag diskutiert werden.“ Besonderen Anlass zur Sorge bereitet Experten der Alkoholmissbrauch bei den jüngeren Mädchen und Jungen. In der Altersgruppe der 10- bis 15-Jährigen mussten in Krefeld zwei Kinder in einer Klinik behandelt werden. Unter dem Motto „bunt statt blau“ hat die DAK-Gesundheit ihre Kampagne zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen in Krefeld gestartet. Im 15. Jahr sucht die Krankenkasse die besten Plakatideen von Schülern zwischen zwölf und 17 Jahren zum Thema Rauschtrinken. Einsendeschluss: 31. März 2024.