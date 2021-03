Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen : 17-jährige Krefelderin nach Tuberkulose-Diagnose in Klinik gestorben

Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird. Foto: dpa/Gregor Fischer

Krefeld Eine 17-jährige Schülerin aus Krefeld ist an einer Tuberkuloseinfektion verstorben. Nun ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen. Betroffene müssen sich einem Bluttest oder einer Röntgenaufnahme der Lunge unterziehen.

Eine Schülerin einer weiterführenden Schule in Krefeld ist mit einer Tuberkuloseinfektion in eine Klinik eingeliefert worden. Die Jugendliche war seit längerer Zeit erkrankt, und bei fortgeschrittenem Befund ist die 17-Jährige an der Erkrankung verstorben.

Aufgrund der Tuberkulose-Diagnose ermittelt das städtische Gesundheitsamt nun die Kontaktpersonen, dazu gehören rund 50 Schüler sowie Schulpersonal. Sie müssen sich einem Bluttest, beziehungsweise bei Erwachsenen je nach Alter auch einer Röntgenaufnahme der Lunge unterziehen. Die Eltern der Schüler sind entsprechend informiert.

Tuberkulose (Tbc) ist, insbesondere, wenn sie rechtzeitig erkannt wird, gut behandelbar. Bei der Tuberkulose ist eine Übertragung an besondere Bedingungen gebunden. Die Ansteckung erfolgt von Mensch zu Mensch, in der Regel als Tröpfcheninfektion, wobei in erster Linie die Lunge infiziert wird.