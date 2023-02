16 neue Mietwohnungen in Krefeld Neubau am Kirmesplatz in Hüls wird im Juni fertiggestellt

Im Dezember 2015 haben die Mitglieder des Hauptausschusses des Krefelder Stadtrates in nicht-öffentlicher Sitzung hinter verschlossenen Türen beschlossen, die alte Feuerwache für 285.000 Euro an den Krefelder Projektentwickler zu verkaufen. Das alte Gebäude lag in zentraler Lage im Stadtteil; das Grundstück grenzt an den Marktplatz. Das Gebäude stand seit 2014 leer; damals zog die Freiwillige Feuerwehr Hüls in ihr neues Domizil im Gewerbegebiet Den Ham um. Die alte Wache liegt planungsrechtlich in Mischgebiet, das Wohnen und Gewerbe ermöglicht. Es gab auch andere Interessenten, die aber weniger geboten und auch weniger überzeugende Konzepte zu bieten hatten. Die Grundstücksgröße liegt bei 801 Quadratmeter.