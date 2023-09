Nach Amokdrohung an Krefelder Gymnasium 16-jähriger Tatverdächtiger hat Polizeieinsatz noch nicht bezahlt

Die Ankündigung einer Amoktat am Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium hatte Schüler und Lehrer Anfang des Jahres in Angst und Schrecken versetzt. Die Drohung fand große Beachtung in der Bevölkerung. Die Nachricht der Polizei, vom schnell ermittelten noch minderjährigen Täter die Kosten des Einsatzes in Höhe von genau 37.795,69 Euro zu fordern, fand ebenso offene Ohren in Krefeld.