Als unbegleiteter Junge nach Krefeld 16-jähriger Flüchtling begeistert im Düsselderfer Modeatelier

Krefeld · In der Integrationsklasse des Gymnasiums am Moltkeplatz stand für alle Schüler ein Praktikum an. Der 16-jährige Afghane Mahdi Nazari arbeitete in einem Düsseldorfer Modeatelier. Die Designerin ist fassungslos.

09.01.2024 , 10:37 Uhr

Im Düsseldorfer Atelier von Angelika Kauffmann durfte Mahdi Nazari im Rahmen seines Praktikums aufgrund seines Talents im Modesektor mitarbeiten. Foto: Bianca Treffer/Binaca Treffer

Von Bianca Treffer