Krefelder Straße 16-Jährige bei Kollision mit Straßenbahn lebensgefährlich verletzt

Ob sie fuhr oder möglicherweise das Rad schob, steht noch nicht fest. Die Jugendliche nutze höchstwahrscheinlich den für Fußgänger und Radfahrer freigegebenen Bereich. Eine Ampel ist vorhanden. Die Sicht auf die Schienen war möglicherweise durch eine Straßenbahn, die in Richtung Krefeld unterwegs war und an der Haltestelle gehalten hatte, eingeschränkt. Beim Überqueren stieß die Jugendliche mit einer Straßenbahn zusammen, welche von einer 49-jährigen Duisburgerin gefahren wurde. Die Bahn war in Fahrtrichtung St.Tönis unterwegs. Die 16-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Lebensgefahr kann zum derzeitigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.