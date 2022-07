50 Jahre aktiv für den Krefelder Zoo : 1500 Zoofreunde feiern Jubiläumsparty im Zoo

Krefeld Einen ganz besonderen Nachmittag und Abend hat der Zoofreunde-Vorstand seinen Mitgliedern beschert. Es kamen über 1500 Gäste in den Krefelder Zoo.

(bk) Ein exklusives Angebot zum runden Geburtstag: Nur Zoofreunden stand der Krefelder Zoo am Freitag ab 17 Uhr zur Verfügung. Zum 50-jährigen Jubiläum ließen es die Zooförderer ordentlich krachen und feierten mit ihren Mitgliedern dort, wo sie sich am liebsten aufhalten: bei den Tieren im Zoo. Das vielfältige Angebot an diesem Abend war dem besonderen Veranstaltungsort angepasst und der Bereich der Menschenaffen vorsorglich abgetrennt, um unnötige Unruhe zu vermeiden.

Für die gut 1500 Besucher gab es dennoch jede Menge zu entdecken. So waren Stelzenläufer und überdimensionale Tierfiguren unterwegs, es gab Fütterungen bei vielen Tierarten wie bei den Seelöwen oder Elefanten, Spiel- und Bastelangebote für die Kinder und ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot. An der Erdmännchen-Lodge stießen die Feiernden mit Blick auf die Afrikawiese mit Sekt an und zum Abschluss gegen 22 Uhr zeigten Feuer-Artisten eine atemberaubende Show. So ging ein gelungener Abend zu ende, der den Zoofreunden einmal mehr zeigte, warum sie sich gerne für den Zoo engagieren.