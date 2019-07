Stadt investiert 143 Millionen Euro : Millionen für Schulen: Handwerker sind rar

Krefeld 143 Millionen Euro sollen bis 2022 in Krefelds Schulen investiert werden – mindestens. Denn die Bau- und Handwerkerpreise sind gestiegen, Handwerker rar. Die Stadtspitze erläuterte jetzt den Stand der Dinge.

Es ist das größte öffentliche Investitionspaket des Jahrzehnts: Die Stadt verbaut zwischen 2018 und 2022 knapp 143 Millionen Euro in Erweiterungs- und Sanierungsprojekte an Krefelder Schulen. Das Geld speist sich aus Bundes-, Landes- und Stadtmitteln – und schon jetzt ist klar, dass Geld und der Zeitrahmen nicht ausreichen werden. Der Bauboom hat die Preise steigen lassen, Handwerker sind rar. Über den gesetzten Zeitrahmen von 2022 werde bereits weiter geplant und finanziert, „es ist nicht selbstverständlich, dass wir zurzeit alle Gewerke für die Projekte bekommen“, erläuterte dazu am Montag Rachid Jaghou, Fachbereichsleiter Gebäudemanagement, als die Stadtspitze den Stand der Arbeiten an Krefelds Schulen erläuterte. Dennoch überwiegt die Zufriedenheit, so viel Geld in Krefelds Schulen investieren zu können. „Der Sanierungsumfang umfasst rund 1000 Maßnahmen, um unsere Schulen für die Zukunft fit zu machen. Wir haben 2018/2019 rund 300 Maßnahmen begonnen, von denen 101 bereits abgeschlossen sind“, bilanzierte Oberbürgermeister Frank Meyer.