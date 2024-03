14 Fälle von Gewalt an Krefelder Kitas Wie sich der schreckliche „Fall Greta“ nie wiederholen soll

Dem Fachbereich Jugendhilfe sind im vergangenen halben Jahr 14 Gewaltvorfällen in Kindertageseinrichtungen gemeldet worden. Die Übergriffe erfolgten in gleichen Teilen sowohl durch Kinder als auch durch Erziehungspersonal. Über das Ergebnis einer Anfrage der Ratsgruppe Freie Wähler zum Thema „Gewalt in Kindertagesstätten“ berichtete Heike Badberg im Verlaufe einer Sondersitzung des Jugendhilfeausschusses. Grund zur Sorge sieht die Leiterin des Fachbereiches Kinder in Anbetracht der Anzahl von Vorkommnissen nicht. In den Städtischen Einrichtungen setze man auf Prävention. Darüber hinaus habe der „Fall Greta“ zu mehr Transparenz bei Meldungen von Fehlverhalten an das Landesjugendamt geführt.