Messe auf der Krefelder Rennbahn : 13.000 Besucher beim „Herbstzauber“

Bei tollen Lichtverhältnissen genossen die Gäste die trotz Pandemie entspannte Atmosphäre auf dem großzügigen Gelände. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Über ein gelungenes Messe-Wochenende freut sich Veranstalter Reno Müller. Über 5000 Besucher kamen allein am Sonntag zum „Herbstzauber“ auf die Krefelder Rennbahn. Die Stimmung an den Ständen war entspannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sven Schalljo

Bereits am Freitag, gut eine Stunde nach der Eröffnung des Herbstzaubers an der Rennbahn, sind die Parkplätze voll. „Der Besuch ist sehr gut. Die Menschen sehnen sich nach Veranstaltungen, das ist spürbar. Und sie kommen früh. Das haben wir auch im vergangenen Jahr erlebt. Sie wollten direkt nach Öffnung kommen, um den großen Schlangen zu entgehen. Entsprechend entstanden diese dann zu den normal eher schwachen Zeiten“, sagt Veranstalter Reno Müller am traditionell eher schwächeren Besuchstag zufrieden.

Die Kopfbedeckungen der Firma Diefenthal durften die Besucher aufprobieren. Hier machen zwei Frauen gutgelaunt den Hutgesicht-Test. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Am Sonntag fällt seine Bilanz noch besser aus. „Es ist einfach großartig. Die Menschen sind beschwingt und wollen gar nicht mehr nach Hause. Ich habe auch viele mit Tüten gesehen, so dass ich annehme, dass auch gut verkauft wurde. Insgesamt kamen knapp 13.000 Besucher an den drei Tagen. Das ist schon ein toller Erfolg“, so Müller.

Bei bestem Herbstwetter kamen tausende Interessierte auf das Gelände der Krefelder Rennbahn. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Info Große Sehnsucht nach Normalität Der „Herbstzauber“ fand von Freitag bis Sonntag auf dem Gelände der Krefelder Rennbahn statt. Die Messe wurde organisiert von Reno Müller. Am Freitag kamen mit 2400 Gästen deutlich mehr Besucher als sonst, und am Samstag wurden dann fast 5000 gezählt. Erneut war der Sonntag der Besucher stärkste Tag mit deutlich über 5000 Interessierten.

Die Besucher erleben einmal mehr eine Mischung aus neuen Ausstellern und solchen, die seit Jahren dabei sind. Neben vielen meist regionalen Herstellern von Nahrungsmitteln wie Käse, Tee, Wurst, Honig oder hochwertigen Oliven, gibt es auch die bekannten Stände für Felle, Whirlpools oder Kamine. Doch wie immer sind auch Newcomer dabei. So zum Beispiel „Pottbrenner“ aus Hattingen. Der promovierte Maschinenbauingenieur Daniel Sommer entwickelte Glaszylinder, in denen Propangas durch eine Schnecke in Drehung versetzt wird. Heraus kommt eine optisch hochwertige Beleuchtung für Gärten oder Balkone. „Unser Pottbrenner wird mit einer normalen Grillgasflasche betrieben und brennt dann 40 Stunden. Durch einen Adapter können bis zu drei Geräte mit einer Flasche betrieben werden. Die dienen dann auch als Heizung“, erzählt der Energie- und Kraftwerkstechniker.

Weniger heiß her geht es beim Stand von Claudia Bettray. Die Kölnerin bietet selbst gemachte Salatdressings an. „Die Basis ist immer sehr einfach. Mit meinen Dressings lässt sich schnell, auch aus Resten, ein leckerer Salat zaubern“, erläutert die Gründerin eines Startups, die über Märkte und online verkauft. Ihr Unternehmen firmiert unter „My Salad Dressing“.

Einen ganz ähnlichen Ansatz verfolgt die Krefelder Studentin Sophie Pulm. „Ich habe mich immer schon für Ernährung interessiert. Ich liebe süßes Frühstück, aber in Müslis war mir viel zu viel Zucker. Dann habe ich angefangen, sie selbst herzustellen. Das Feedback von Freunden und Familie war so gut, dass ich es jetzt auch verkaufe“, sagt sie. Alle Zutaten seien biologisch, vegan und gesund, beteuert sie. Für ihr Unternehmen, das sie vor einem Jahr gründete, pendelt sie nun wöchentlich aus dem Studienort Potsdam ins heimische Krefeld.

Direkt neben ihrem Stand steht Sebastian Wittek aus Rommerskirchen. Er führt in seinem Unternehmen über 2.500 verschiedene Sukkulenten, also kleine, kaktusähnliche Pflanzen. „Es ist mein Hobby seit ich ein Kind war. Heute habe ich ein Unternehmen und gehöre zu den Größeren in Krefeld. Ich liebe meinen Job und freue mich jeden Morgen darauf“, sagt er.

Ausgefallen ist die „Lost places Art“ der Tönisvorster Kai-Patric Fricke und Luca Platzen. Sie fotografieren verlassene Orte und bringen diese als Kalender, Bücher oder Bilder heraus. Dafür reisen sie durch die ganze Welt. Im Angebot sind aber auch lokale Orte wie das „Et Bröckske“. Unmittelbar daneben liegt der Stand von Simon Littau, der Schmuck für Männer herstellt. „Ich hatte vor Jahren ein Armband aus Vulkangestein bei einer Reise durch Indien dabei. Irgendwann wollte ich so etwas selbst machen und habe nun meine eigene Kollektion“, erzählt der Kölner.

Die 150 Stände begeistern auch die Besucher. „Ich bin zwar Krefelderin, aber das erste Mal hier. Ich muss sagen: Ich bin angenehm überrascht. Das Angebot ist vielfältig und hochwertig“, sagt Claudia Guthoff, die den Besuch ihrer Mutter zum 85. Geburtstag schenkte. Mutter Margret Gladbach stimmt zu und betont: „Mir fällt vor allem auf, dass alle hier sehr freundlich sind.“