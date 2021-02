Im Krankenhaus liegen aktuell 20 Krefelder nach einer Covid-19-Infektion : 122. Todesfall in Verbindung mit Corona

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt für Krefeld aktuell bei 58,9. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Der Kommunale Ordnungsdienst hat am Rosenmontag insgesamt elf Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Bei einer Demonstration der „Querdenker“ zogen rund 60 Personen durch die Innenstadt.

Von Joachim Niessen

Erneut ist ein Krefelder im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. „Es handelt sich um eine Person im Alter von rund 70 Jahren, die in einem Krankenhaus verstarb und zuvor nicht in einem Heim lebte“, teilt ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Es ist der 122. Todesfall im Zusammenhang mit der Pandemie in der Seidenstadt.

Info Mit „SWK unterwegs" zum Impfzentrum Das Krefelder Impfzentrum befindet sich auf dem Sprödentalplatz. Parkmöglichkeit sind vor Ort ausreichend vorhanden, auch per Bus und Bahn ist das Impfzentrum gut zu erreichen. Die Stadtwerke Krefeld haben dazu eine Zusatzfunktion in der App „SWK unterwegs“ entwickelt. Damit die Menschen in Krefeld schnell und unkompliziert den Weg zum Impfzentrum finden, besteht die Möglichkeit, sich in der App „SWK unterwegs“ den Standort anzeigen zu lassen und wie man ihn mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht. Hierzu einfach „Impfzentrum Krefeld“ als Zielort in der Fahrplanauskunft eingeben, und schon erhält man die schnellste Verbindung dorthin. In der Auskunft wird neben dem Standort übrigens auch der Fußweg von der Haltestelle bis zum Impfzentrum angezeigt.

Die Gesamtzahl bestätigter Corona-Infektionen in Krefeld ist am Dienstag, 16. Februar, (Stand: 0 Uhr) nur leicht gestiegen. Das Gesundheitsamt meldet insgesamt 6.975 Infektionen, das sind zwei mehr als am Vortag. Genesen sind inzwischen 6.677 Personen, 17 neu seit dem Vortag. Als aktuell infiziert gelten 176 Personen, 16 weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, liegt für Krefeld bei 58,9. Gegenüber dem Vortag (59,4) sinkt sie somit leicht. Insgesamt 41.882 Erstabstriche sind bisher vorgenommen worden. 258 Testergebnisse sind aktuell offen. In Quarantäne haben sich seit Ausbruch der Pandemie, freiwillig oder behördlich angeordnet, 23.314 Personen begeben. Im Krankenhaus liegen aktuell 20 Personen nach einer Corona-Infektion, zwei von ihnen auf der Intensivstation, beide werden beatmet.

Aus den Schulen und Kindertageseinrichtungen in Krefeld werden zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Im Familienzentrum Taka Tuka an der Gerberstraße gibt es einen neuen Covid-19-Fall. In der Grundschule Krähenfeld ist ebenfalls ein Corona-Fall aufgetreten. In beiden Einrichtungen hat das Gesundheitsamt die notwendigen Schutzmaßnahmen in die Wege geleitet.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) hat am Rosenmontag insgesamt elf Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung festgestellt. Im Hülser Burgpark hielten sich am Montagabend mehrere Jugendliche auf, die Alkohol konsumierten. Beim Eintreffen der Dienstkräfte flüchteten mehrere Beteiligte. Drei Jugendliche blieben vor Ort, weil einer von ihnen stark alkoholisiert war. Die Dienstkräfte riefen einen Rettungswagen, damit die Person medizinisch behandelt werden konnte. Das Trio erwartet ein Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Kontaktbeschränkung. Gleichzeitig wird ein Bericht für das Jugendamt gefertigt.

Bei einer Demonstration der sogenannten Querdenker von 15 bis 17.15 Uhr am Montag zogen rund 60 Personen begleitet von zwei Fahrzeugen durch die Innenstadt. Der KOD musste während des Umzugs 40 Mal Personen ansprechen, da der vorgegebene Abstand nicht eingehalten wurde. Gleichzeitig wurden acht Bußgeldverfahren wegen Verstoßes gegen die Maskenpflicht eingeleitet. Die Personen trugen in diesen Fällen entweder keine Maske oder verdeckten Mund und Nase lediglich mit grobmaschigen Netzen.

Das Land NRW setzt bei der Rückkehr zum Regelbetrieb in den Kindertagesstätten auf ein Phasenmodell. Dazu können ab dem kommenden Montag zunächst alle Kinder wieder in die Kitas und die Kindertagespflege zurückkehren, wie Kinder- und Familienminister Joachim Stamp (FDP) mitteilt. Allerdings bestehe die derzeitige strikte Gruppentrennung in den Einrichtungen fort, zudem blieben die wöchentlichen Betreuungszeiten weiterhin um zehn Stunden reduziert.

Dem „landesweit eingeschränkten Regelbetrieb“ soll – sofern es die Entwicklung des Infektionsgeschehens zulässt – ab dem 8. März dann in einer nächsten Stufe der „lokal eingeschränkte Regelbetrieb“ folgen. Dann könnte gegebenenfalls auch die Reduzierung der wöchentlichen Betreuungszeiten wieder aufgehoben werden. Die im letzten Schritt vorgesehene Rückkehr zum uneingeschränkten Regelbetrieb hänge dann davon ab, ob in den Einrichtungen ausreichend zertifizierte Selbsttests zur Verfügung stehen, die Corona-Schutzimpfungen ausreichend fortgeschritten sind oder das Infektionsgeschehen sich auf niedrigem Niveau bewegt. Ein Datum nannte Stamp in diesem Zusammenhang nicht. Zugleich verwies er auf einen „Plan B“, bei dem im Falle wieder steigender Infektionszahlen die Lockerungen zurückgefahren werden könnten.

Zur Kontrolle in den Einrichtungen setzt das Land auf zertifizierte Selbsttests, die in großen Umfang eingesetzt werden sollen. Damit sollten die Beschäftigten zweimal in der Woche getestet werden, erklärt Stamp. Zugleich bekräftigte der Minister seinen Wunsch, dass die Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher bei der Impfreihenfolge nach vorne gezogen werden und bevorzugt das Astra-Zeneca-Vakzin erhalten.