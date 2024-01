Erlös der Benefizveranstaltung in Krefeld 12.000 Euro geben Freiheit – Zonta Club unterstützt SkF

Die Zontians setzen mit der Spende ihre langjährige Unterstützung für den SkF und besonders die Projekte „Frauenhaus / Schutzwohnungen“ sowie das Wohnheim St. Irmgardis fort. Das Geld ist der Erlös der Zonta-Benefizveranstaltung Ende November 2023, die erstmals in einem neuen Konzept in der Museumsscheune in Linn stattgefunden hatte. Die Gäste und Sponsoren waren über den Zweck der Veranstaltung informiert worden und hatten großzügig unterstützt. Außerdem waren im Rahmen des Projekts „Orange the World“ (gegen Gewalt an Frauen und Mädchen) Spenden gesammelt worden. „Der Zonta Club International unterstützt Frauen weltweit. Sie haben hier in Krefeld ein breites Aufgabenfeld, das wir fördern möchten“, so Antje Thelen weiter.