Rund 600 Aktive am Start „12. Krefelder Hospiz-Lauf“ – ein Erfolg für alle

Die Teilnehmerschar war noch gemischter als in den Vorjahren: Neben den Sportvereinen beteiligten sich viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die einfach so ihre Solidarität mit dem Lauf zeigten – wie etwa auch neu der Rotary Club Krefeld. Dazu war die Beteiligung aus den Reihen der Krefelder Karnevalisten noch größer. Tania Cosman und Mitglieder des Krefelder Rennclubs betreuten in diesem Jahr einen neuen Startpunkt an der Rennbahn, von dem aus unter anderem das neue Krefelder Prinzenpaar startete: „Auch das ist eine tolle Entwicklung, die zeigt, dass sich immer mehr Krefelder aktiv einbringen“, so Alexander Henes (Gesamtleiter Hospiz). Berührend: Eine Gruppe aus Kindern, Ehrenamtlern und Eltern war aus dem stups Kinderzentrum gekommen, um ein Zeichen der Solidarität mit dem Hospiz am Blumenplatz zu setzen. Auch dabei war Dieter Hofmann, der den „Krefelder Hospiz-Lauf“ ins Leben gerufen hatte. Die SVK und die Krefelder Eislaufvereine sammelten Spendengelder bei Schwimm- und Eislauf-Events.