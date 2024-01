Vereine und Schule profitieren davon 116 Millionen Euro für Sporthallen in Krefeld

Um die Belegung besser planen und freie Kapazitäten anderweitig vergeben zu können, werden alle Hallen nach und nach mit elektronischen Schließsystemen ausgestattet, die beispielsweise per Chip oder Karte erfassen, wer die Halle wann betritt. Gleichzeitig entfällt damit die aktuell noch übliche „Schlüssel-Wirtschaft“. Für die Unterversorgung in Mitte und West sind Neubauten in Planung. So wird je eine Ersatz-Sporthalle an der Gerber- und Hofstraße gebaut, in Uerdingen soll es am Rundweg eine zusätzliche neue Halle geben, und eine zusätzliche Dreifach-Sporthalle ist im Komplex der neuen Eishallen an der Westparkstraße angedacht.