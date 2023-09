Krefelderin öffnet Tresor Über 100.000 Euro Schaden – Trickbetrüger stiehlt 85-Jähriger Geld und Schmuck

Ein falscher Wasserwerker hat in Krefeld von einer Seniorin Geld und Schmuck von sechsstelligem Wert erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, war die 85-Jährige von dem Täter am Donnerstag, 28. September, in Gartenstadt vor ihrem Haus angesprochen worden. Der Unbekannte behauptete, ein Mitarbeiter der Stadt zu sein und Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Nachdem er durch geschickte Gesprächsführung herausgefunden hatte, dass die Frau verwitwet ist, erklärte er, dass ihr verstorbener Mann eine Kundennummer in einem Tresor im Haus hinterlegt haben soll. Die Seniorin hat daraufhin auf der Suche nach der vermeintlichen Kundennummer ihren Tresor ausgeräumt. Danach schickte der Täter das Opfer in den Keller, um den Wasserstand abzulesen. Als die Seniorin wieder hochkam, verließ der Mann das Haus. Kurz darauf bemerkte die 85-Jährige, dass Geld und Schmuck im Wert einer sechsstelligen Summe fehlten.