Blumen für Franziska Hellwig 10.000 Prüfung am Tablet absolviert

(sti) Eine Prüfung erfolgreich absolviert haben schon viel zuvor. Franziska Hellwig hat es auch geschafft: Sie hat die Ausbildereignungsprüfung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein bestanden. Und trotzdem ist ihre Prüfung etwas Besonderes: Sie löste ihre schriftlichen Aufgaben nämlich als 10.000. Prüfling am Tablet. Dafür bekam die erfolgreiche Absolventin einen großen Blumenstrauß überreicht. Der große Vorteil der Tablet-Prüfungen sei, dass die Antworten auf die Multiple-Choice-Fragen automatisch ausgewertet würden, berichtet die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein mit Sitz in Krefeld am Nordwall. „Die Prüferinnen und Prüfer müssen durch die Automatisierung die Aufgaben nicht mehr kontrollieren und sparen Zeit“, sagt Arnd Thierfelder, IHK-Leiter Fortbildung und Fachkräfteberatung. Und die Teilnehmenden erhalten ihre Ergebnisse noch am selben Tag über das Online-Portal. „Damit sind wir nicht mehr an bundeseinheitliche Termine gebunden und zeitlich flexibel bei der Durchführung von Prüfungen“, informierte Thierfelder. Eingeführt wurden die Tablet-Prüfungen bei der IHK Mittlerer Niederrhein 2017 – als dritte Kammer in NRW. Die Resonanz sei von Anfang an positiv gewesen. Im Vorfeld seien Prüfer sowie Prüfungsaufsichten geschult und auf die neue Art des Prüfens vorbereitet worden. 2018 seien die schriftlichen Prüfungen „Sachkenntnis im Einzelhandel – freiverkäufliche Arzneimittel“ und 2022 die Prüfungen zum „Zertifizierte/-n WEG-Verwalter“ hinzugekommen. Weitere Prüfungen würden aktuell auf das digitale Verfahren umgestellt. Thierfelder: „Die Teilnehmenden von Prüfungen der Ausbildereignungsverordnung durchlaufen damit einen vollständig digitalisierten Prüfungsprozess: Anmelden, Einladung zur Prüfung, schriftliche Prüfung, Abrufen der Prüfungsergebnisse, alles erfolgt komplett digital und online.“