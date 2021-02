Historische Bauten in Krefeld : 10.000 Euro für Gartentor der Mennonitenkirche

Krefeld Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz fördert die Restaurierung des Tors aus dem 17. Jahrhundert. Die barocke Anlage besticht durch ihre Scheinarchitektur von Säulen und Pfeilern.

Das barocke Tor ist heute der Eingang zum Garten der Kirche an der Königstraße. Es wurde zwischen 1693 und 1696 gebaut und war bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts der Hauptzugang zur Kirche. Das zweiflügelige Stichbogenportal ist in eine Backsteinmauer eingelassen und wird von einer aufwändigen Scheinarchitektur gerahmt: „aus der Flucht vortretende, gestaffelte Dreiviertel- und Halbsäulen auf Basen mit floral gestalteten Kapitellen flankieren den von Pfeilern begleiteten, profilierten Stichbogen mit floralem Relief auf dem Schlussstein. Über dem Bogen ruht auf den Säulen ein profilierter Dreiecksgiebel“, heißt es in der Ausführung der Denkmalschützer.