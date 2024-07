Happy End für Lehrerin Mutter aus Krefeld muss doch keine 1000 Euro für Betreuungsplatz zahlen

Für Jennifer R.* ist die Zeit der schlaflosen Nächte endlich vorüber. Nach gefühlt endlosen Wochen, in denen die Lehrerin nicht wusste, wie sie aufgrund eines fehlenden Betreuungsplatzes für ihren Sohn im Februar wieder in ihren Job einsteigen sollte, steht jetzt fest: Ab Januar kann ihr Sohn von einer Tagesmutter betreut werden. Dabei haben der Zufall und eine große Portion Glück der jungen Mutter in die Hände gespielt.