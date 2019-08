Geschichte aus Krefeld : 100 Jahre – Volkshochschule im Wandel der Zeit

Krefeld Die Volkshochschule Krefeld/Neukirchen-Vluyn ist mit ihrem Gebäude am Von-der-Leyen-Platz 2 im Zentrum Krefelds vielen ein Begriff.

Als kommunales Weiterbildungszentrum beinhaltet das Gebäude nicht nur diverse Seminarräume mit modernster technischer Ausstattung, sondern auch eine Goldschmiedewerkstatt, mehrere Zeichensäle, PC-Räume, ein Textilatelier, eine Töpferwerkstatt, ein Fotolabor und sogar einen Gymnastikraum. Das, was heute zum gehobenen Standard gehört, war in den vergangenen 100 Jahren nicht immer vorhanden. „Wir befassen uns bereits seit mehreren Monaten intensiv mit unserer eigenen Geschichte und mit der Rolle der VHS Krefeld im Wandel der Zeit, um den Krefelder/innen im September eine umfangreiche, multimediale Jubiläumsausstellung bieten zu können“, berichtet VHS-Direktorin Dr. Inge Röhnelt. „Im Rahmen der Recherche sind auch die Räumlichkeiten der VHS Krefeld in den Fokus genommen worden. Dabei wurden im Stadtarchiv Fotos vieler interessanter Gebäude gesichtet, die sicherlich viele Bürger/innen nicht unmittelbar mit der Volkshochschule verbinden.“ Die Liste der VHS-Stationen ist ab 1946 dokumentiert und umfasst einige bekannte Stationen. Heute ist die VHS ein Treffpunkt im Herzen der Stadt. „Unabhängig von unseren Räumlichkeiten sind wir stets ein Ort der Bildung und Begegnung – ein Lernort für‘s Leben. Wir möchten Menschen in den Phasen ihrer persönlichen Entwicklung begleiten. Das war in den vergangenen 100 Jahren so und ist heute aktueller denn je“, erläutert Röhnelt (Foto: VHS). Kuratorin der Ausstellung zum 100-jährigen Jubiläum der VHS ist Christina Schulte, auf deren Recherche dieser Artikel beruht.